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12:07, 14 ноября 2023Мир

В МИД пообещали продолжить эвакуацию россиян из сектора Газа

В МИД РФ заявили об эвакуации из сектора Газа более 100 граждан России с семьями

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия эвакуировала из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» более 100 своих граждан с членами их семей и в дальнейшем продолжит эвакуационные мероприятия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

«Эвакуационные мероприятия продолжаются. Обеспечен выход через КПП "Рафах" в Египет еще около 100 российских граждан и членов их семей, которые перевезены на автобусах в Каир. Они готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС России», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве также указали, что в силу ведущихся боевых действий обстановка вокруг КПП «Рафах» остается крайне напряженной, а пропускная способность самого пункта — ограниченной.

Днем ранее, 13 ноября, первую группу россиян удалось вывести из палестинского анклава. Оттуда эвакуировали 70 россиян, среди которых беременная женщина и 27 детей, самому младшему из них три месяца. Минздрав оценил состояние всех россиян как удовлетворительное.

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      Глеб Бажуткин
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