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16:20, 14 ноября 2023Россия

В московской школе 12-летнему ученику продали чай с чистящим средством

В школе на севере Москвы мальчику продали бутылку чая с чистящим средством

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В школе №1250 на севере Москвы 12-летнему мальчику продали бутылку чая с чистящим средством. Ученику вызывали бригаду скорой помощи. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Учащийся на перемене отправился в столовую и купил чай. После нескольких глотков он резко почувствовал себя плохо. Ребенок побежал в медицинский кабинет, но там ему стало только хуже.

Школьнику вызвали бригаду медиков. Состояние школьника удалось стабилизировать, родители попросили руководство школы отправить его домой со старшим братом.

Как утверждает Baza, в столовой несовершеннолетнему продали бутылку с чистящим средством «Прогресс». Кто-то из сотрудников перелил его в бутылку и не предупредил остальных.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге девятиклассник впал в кому после отравления неустановленным веществом. Юноша впал в гипоксическую кому. Семья россиянина до инцидента на учете в отделе по делам несовершеннолетних никогда не состояла.

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      Анна Щербакова
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