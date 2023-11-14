В московской школе 12-летнему ученику продали чай с чистящим средством

В школе на севере Москвы мальчику продали бутылку чая с чистящим средством

В школе №1250 на севере Москвы 12-летнему мальчику продали бутылку чая с чистящим средством. Ученику вызывали бригаду скорой помощи. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Учащийся на перемене отправился в столовую и купил чай. После нескольких глотков он резко почувствовал себя плохо. Ребенок побежал в медицинский кабинет, но там ему стало только хуже.

Школьнику вызвали бригаду медиков. Состояние школьника удалось стабилизировать, родители попросили руководство школы отправить его домой со старшим братом.

Как утверждает Baza, в столовой несовершеннолетнему продали бутылку с чистящим средством «Прогресс». Кто-то из сотрудников перелил его в бутылку и не предупредил остальных.

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