На Урале состоится бесплатный концерт группы «Братья Грим»

В Екатеринбурге 17 ноября состоится бесплатный концерт группы «Братья Грим»

В Екатеринбурге в честь презентации нового жилого комплекса на Эльмаше пройдет бесплатный концерт группы «Братья Грим». Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на организаторов мероприятия «Страна Девелопмент».

Концерт состоится 17 ноября в 19:30 в ТРЦ Veer Mall. Со сцены прозвучат «Ресницы», «Кустурица», «Вторая половина» и другие любимые несколькими поколениями песни. «Знакомые тексты, зажигательные мотивы будоражат кровь, отправляют танцевать и подпевать», — говорят организаторы.

Ранее сообщалось, что в Тюмени стартовал VII Фестиваль инклюзивной культуры «Университет — территория инклюзии». Участников мероприятия ждут тематические встречи и мастер-классы, научно-практические конференции, концерт и многое другое.

