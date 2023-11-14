В Севастополе прошли похороны участника боев за Мариуполь. Кто такой Ян Суханов и чем он запомнится Родине?

В Севастополе похоронили участника боев за Мариуполь подполковника Суханова

В Севастополе 13 ноября прошли похороны начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Яна Суханова, которая участвовала в боях за Мариуполь и в битве за «Азовсталь». О проводах героя в последний путь сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Развожаев процитировал слова сослуживцев Яна Суханова: о нем отзывались как о «честном, справедливом и настоящем офицере с большой буквы», а также как о командире, котором можно было только мечтать.

В начале ноября сообщалось, что в зоне спецоперации (СВО) погиб российский военнослужащий с позывным Мечта, прославившийся как ас управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Помимо живой силы, на его счету ликвидация как минимум 19 лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) с десантом, а также нескольких пикапов и грузовых автомобилей.

Кто такой подполковник Суханов и что он сделал для Родины?

Ян Суханов родился в Южно-Сахалинске, с отличием окончил Дальневосточное высшее командное училище в 2002 году и получил назначение в Севастополь, где служил до самой смерти. Начав со звания командира взвода, он дослужился до начальника штаба-заместителя командира 810-й отдельной бригады морской пехоты.

Подполковник успел отметиться и в десантно-штурмовых подразделениях, и в разведке. Он прошел испытания «горячими точками», в том числе во время командировок в Сирию. За заслуги ему присвоили Орден Мужества и другие награды.

В зоне СВО Суханов оказался с самого начала — с 24 февраля 2022 года, именно он стоял во главе 810-й бригады, когда она принимала участие в боях за Мариуполь и брала под контроль «Азовсталь». Однако в Мариуполе Ян Суханов получил ранение, его транспортировали для лечения в московский госпиталь. Врачи поставили неутешительный диагноз, заболевание не позволило организму справиться с ранениями.

Ян Александрович получил ранение в Мариуполе. При лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали еще одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями Михаил Развожаев губернатор Севастополя

Ранее сообщалось, что врачи достали осколок снаряда из сердца попавшего под обстрел российского бойца. До операции мужчина находился в предсмертном состоянии, после его перевели в реанимацию для лечения от последствий остальных ранений.

В один день вместе с Сухановым в последний путь проводили еще одного героя 810-й бригады

В тот же день состоялись похороны уроженца Крымского полуострова (Фурмановка, Бахчисарайский район) рядового Артема Клягина. Мужчина закончил колледж строительства и транспорта, в 2022 году принял решение встать на защиту Родины по примере своего деда, ветерана Великой Отечественной войны.

Как сообщил губернатор Севастополя, семья Клягина происходит из «многострадального Донбасса» — Донецкой и Луганской областей, потому он не смог оставаться в стороне.

Артем Эдуардович заключил контракт и был направлен для прохождения службы в 810-ю бригаду морской пехоты ЧФ. Уходя, сказал матери: «Я вернусь героем!» Михаил Развожаев губернатор Севастополя

Развожаев отметил, что Артем Клягин пал смертью героя под поселком Безыменное в Херсонской области, мужественно защищая своих боевых товарищей, спасая жизни и пытаясь эвакуировать раненных из-под обстрела.

Ранее стало известно, что российский боец, который смог в одиночку захватить траншею противника, погиб на Украине. Он отвлек внимание бойцов ВСУ на себя, прикрывая отход группы с раненным бойцом после трех дней непрерывного штурма.

Тем временем власти США оценили общие потери ВСУ. Согласно оценкам американских чиновников, было ликвидировано порядка 70 тысяч украинских солдат и еще до 120 тысяч получили ранения.