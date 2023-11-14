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09:33, 14 ноября 2023Забота о себе

Врач предупредила об опасности разных рабочих графиков

Фото: Arlington Research / Unsplash

Современные условия труда часто требуют от сотрудников высокого психоэмоционального напряжения и больших зрительных нагрузок. О том, какие опасности для здоровья есть у разных графиков работы, рассказала в комментарии для «Ленты.ру» кардиолог, эксперт телеканала «Доктор» Юлия Щеглова.

Врач отметила, что представителям некоторых профессий нужно работать в сменном графике — днем и ночью. В их число Щеглова включила сотрудников экстренных служб, больниц, производств непрерывного цикла и транспортных компаний.

Сменный график подходит далеко не всем. Например, он противопоказан людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем. Нерегулярный сон, отсутствие стабильного режима дня могут привести к обострению хронических заболеваний

Юлия Щегловакардиолог

У офисных сотрудников есть свои сложности: сидячая работа и длительная зрительная нагрузка могут привести к снижению зрения, частым головным болям, проблемам с позвоночником, предупредила Щеглова.

При выборе профессии и места работы стоит учитывать состояние здоровья и условия труда, а также регулярно проходить медицинские осмотры и диспансеризацию

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Кардиолог отметила, что очень важно заниматься профилактикой заболеваний: необходимо делать перерывы в работе, причем не на перекур, а например зарядку для глаз. Также нужно использовать средства индивидуальной защиты, там где это предусмотрено. «Не пренебрегайте обеденным перерывом и используйте его по назначению. Не перерабатывайте. Часто и регулярно ходите в отпуск», — призвала напоследок Щеглова.

Ранее кардиолог Ирина Пермикина назвала способы снизить вероятность развития тромбоза. Она предупредила, что риск заболевания велик у людей, ведущих неправильный образ жизни или перенесших серьезные травмы.

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      Вера Владзиевская
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