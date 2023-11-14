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13:17, 14 ноября 2023Интернет и СМИ

Врач раскрыл неожиданный способ превратить вредные продукты в полезные

Мясников: сваренные макароны и рис, оставленные на ночь в холодильнике, полезны

Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников порекомендовал оставлять на ночь в холодильнике вареные рис и макароны, чтобы они перестали быть вредными. Неожиданный способ превратить вредные продукты в полезные он раскрыл в своем Telegram-канале.

Мясников отметил, что часто советует зрителям избегать есть белый рис и белые макароны, поскольку они содержат быстрые углеводы и ведут к развитию резистентности к инсулину. Однако вареные рис и макароны, оставленные на ночь в холодильнике, превращаются в полезные продукты, заверил доктор.

«Крахмал, в большом количестве содержащийся в этих продуктах, превращается в итоге этих манипуляций в его полезный для здоровья вариант — "резистентный крахмал". Он уже не расщепляется столь быстро, переваривается значительно медленнее, не вызывает резкого подскока сахара крови. Долго остается в кишечнике, что очень нравится нашему микробиому!» — объяснил специалист.

По словам Мясникова, ранее он слышал об этом приеме, но не принимал его всерьез. Однако в последнее время появились статьи уважаемых диетологов, подтверждающие этот факт, отметил врач. Доктор также указал, что если утром разогреть те же самые макароны и рис, резистентный крахмал, содержащийся в них, не потеряет свои полезные свойства.

Ранее Мясников развеял популярный миф о кофе. Врач заверил, что этот напиток, вопреки распространенному мнению, не блокирует усвоение витаминов и не вымывает кальций из организма.

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      Маргарита Щигарева
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