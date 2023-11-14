Вероятность опасной для населения Земли солнечной бури оценили

Геофизик Коломин: вероятность опасной солнечной бури на Земле — раз в столетие

Мощная и опасная для человечества солнечная буря, которая будет иметь глобальные последствия, может приблизиться к Земле раз в столетие. Вероятность этого события оценил заместитель директора Института прикладной геофизики Вадим Коломин в беседе с НСН.

Вспышка на Солнце, которая привела к глобальным последствиям для населения Земли, фиксировалась лишь раз за всю историю наблюдения человечества за солнечной активностью длиной в 260 лет — в 1859 году. Тогда удар солнечного ветра разрушил телеграфную систему, по всему миру искрились и загорались телеграфные провода, случившееся назвали Каррингтонским событием. По словам ученого, точно предсказать, когда может произойти следующий такой мощный удар, пока невозможно — Солнце остается слишком малоизученным объектом, так что вспышка любой интенсивности способна случиться в любой момент. Кроме того, для наступления мощной геомагнитной бури должно совпасть много факторов.

«Вспышки на Солнце должны не просто произойти — они должны быть еще направлены в сторону Земли. Все-таки играет роль и расстояние в 150 миллионов километров, и вращение Земли вокруг Солнца, и вращение самого Солнца. Должны совпасть многие факторы, которые бы привели к тому, что к Земле приблизится такой мощный удар солнечного ветра. Вероятность этого, исходя из статистики, небольшая — раз в 100 лет», — заявил Коломин.

В заключение геофизик отметил, что крупные корпорации, зависимые от вышеуказанных событий, не готовы к ним. Он подчеркнул особую важность изучения явления солнечных бурь, так как последствия мощных вспышек на Солнце могут быть катастрофическими. «Мы привыкли, что у нас есть электричество, поезда, самолеты, спутники, но все может в одну секунду закончиться», — добавил Коломин.

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