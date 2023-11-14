Задержание пытавшегося устроить теракт россиянина попало на видео

Задержание пытавшегося устроить теракт под Челябинском мужчины попало на видео

Задержание мужчины, который пытался устроить теракт в административном здании под Челябинском, попало на видео. «Ленте.ру» его предоставили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ выбегают из машины и кладут на землю мужчину. После они надевают на задержанного наручники и просят представиться. В его руках силовики обнаружили зажигалку, а рядом — черный пакет с неизвестной жидкостью.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила террористический акт в Челябинске. По данным ведомства, местный житель планировал совершить теракт на одном из административных объектов. Для этого он готовил самодельные зажигательные смеси.