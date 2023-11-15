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10:40, 15 ноября 2023Экономика

Назван срок появления первых африканских УАЗов

Бизнес-совет: первый УАЗ, произведенный в Гане, может появиться в начале 2024-го

Фото: Елена Майорова / Globallookpress.com

Первые автомобили российской разработки УАЗ могут сойти с конвейера в Гане в начале 2024 года. Такой срок назвал председатель Ганско-Российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг, передает РИА Новости.

Производить внедорожники будут в столице страны — Аккре. «Думаю, что это произойдет в первой четверти следующего года», — рассказал о появлении первых автомобилей в стране Ауку-Боатенг.

Перпективы производства УАЗов представители африканской страны обсуждали с российскими коллегами летом 2023 года. В августе делегация из Ганы решила посетить российский автомобильный завод, чтобы ознакомиться с промышленной площадкой и перенять опыт производства. Наладить сборку также планировали Центрально-Африканская Республика, Эфиопия, Ангола и другие страны континента.

Возможно, произвести первый авто получилось бы раньше, но, как отмечал в июне Ауку-Боатенг, «АвтоВАЗ» не выдал купившей российские машины компании из Ганы разрешения на продажу своих автомобилей. Многие из приобретенных в стране автомобилей оставались неиспользованными на складах, подчеркивал он. Тогда председатель совета заключил, что Гана в целом ожидает от России активизации инвестиционной деятельности в стране.

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      Мария Грушко
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