Продажи машин с пробегом в России прекратили рост

«Ъ»: продажи подержанных машин в октябре не смогли подняться до уровня лета

В октябре продажи подержанных автомобилей в России составили 512 тысяч, что всего на 0,5 процента больше, чем в сентябре. Таким образом, рынок не смог вернуться на уровень летних продаж. Об этом со ссылкой на данные «Автостата» пишет «Коммерсантъ».

В сентябре продажи упали на 7,6 процента, что связывали с ростом ключевой ставки и, как следствие, подорожанием кредитов. Однако участники рынка продолжают ждать роста в ноябре, несмотря на еще одно ужесточение денежно-кредитной политики.

Директор «Рольф Северо-Запад» и «Рольф Дмитровка» Александр Истомин считает, что с середины ноября продажи начнут увеличиваться, если не случится каких-либо форс-мажоров. По его мнению, люди уже привыкли к новым курсам валют и не ждут новых корректировок.

Вместе с тем директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Жолобов указал, что спрос увеличивался до повышения ставки в октябре, но теперь ситуация стала сложной. Автодилеры снижают цены для повышения спроса, но потенциальные клиенты реагируют на акции значительно хуже, чем в мае или июне.

Одновременно в октябре стабилизировались цены на автомобили с пробегом. По данным «Автостата», они достигли 1,52 миллиона рублей, что на 15,4 процента больше, чем в начале года.

Ранее издание Baza рассказало, что россияне начали записывать видеообращения к правительству и президенту с просьбой отсрочить или отменить повышение утилизационного сбора для ввозимых из-за рубежа автомобилей в связи с тем, что цены на них могут увеличиться в несколько раз.