Во Франции раскрыли решающий маневр России на Украине

Геополитик Галактеро: наступление России с севера и юга загонит ВСУ в угол

Французский эксперт по геополитике Каролин Галактеро заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют быть загнанными в угол. Об этом она сообщила в эфире интернет-телеканала TVL, запись беседы опубликована на YouTube.

Галактеро допустила, что наступление России с севера и юга загонит ВСУ в угол. По ее мнению, этот маневр Москвы может стать решающим для Киева.

«Правда в том, что российская армия находится в прекрасном положении, она продолжает наступать в своем ритме, но мне кажется, что существуют еще некоторые амбиции и планы дальнейшего наступления как на севере, так и на юге, чтобы в конечном счете загнать в угол оставшуюся часть Украины», — отметила геополитик.

Эксперт добавила, что сейчас Запад осознает реальность насчет состояния ВСУ, которые испытывают нехватку личного состава и техники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал продолжить контрнаступление зимой и захватить Артемовск и еще два города. По его словам, ВСУ надеются воспользоваться «слабостями» России.