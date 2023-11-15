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02:19, 15 ноября 2023Мир

Во Франции раскрыли решающий маневр России на Украине

Геополитик Галактеро: наступление России с севера и юга загонит ВСУ в угол
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Французский эксперт по геополитике Каролин Галактеро заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют быть загнанными в угол. Об этом она сообщила в эфире интернет-телеканала TVL, запись беседы опубликована на YouTube.

Галактеро допустила, что наступление России с севера и юга загонит ВСУ в угол. По ее мнению, этот маневр Москвы может стать решающим для Киева.

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«Правда в том, что российская армия находится в прекрасном положении, она продолжает наступать в своем ритме, но мне кажется, что существуют еще некоторые амбиции и планы дальнейшего наступления как на севере, так и на юге, чтобы в конечном счете загнать в угол оставшуюся часть Украины», — отметила геополитик.

Эксперт добавила, что сейчас Запад осознает реальность насчет состояния ВСУ, которые испытывают нехватку личного состава и техники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал продолжить контрнаступление зимой и захватить Артемовск и еще два города. По его словам, ВСУ надеются воспользоваться «слабостями» России.

Оружие России
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      Марина Совина
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