В ЮНИСЕФ высказались о детях в секторе Газа

ЮНИСЕФ: более одного миллиона детей находятся в секторе Газа

Более одного миллиона детей находятся в секторе Газа, многие из них пропали без вести или оказались под обломками зданий. Об этом рассказала исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, пишет ТАСС.

Она уточнила, что в секторе Газа нет безопасносго для детей места. Погибли 4,6 тысячи детей, около 9 тысяч несовершеннолетних получили ранения, указала она. «Многие дети пропали без вести и, предположительно, оказались погребены под обломками зданий и домов», — добавила специалист.

В октябре в результате удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа погибли 800 человек. До этого министерство здравоохранения Газы сообщало о 500 жертвах и пострадавших.