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11:34, 15 ноября 2023Забота о себе

Диетолог рассказала о неочевидной пользе популярного напитка

Фото: Sergey N / Unsplash

Зеленый чай может снизить риск развития рака благодаря содержанию в нем полифенолов, заявила диетолог Кэтрин Брукинг. О неочевидной пользе этого популярного напитка она сообщила изданию Eat This, Not That!.

По словам специалистки, ученые провели более пяти тысяч исследований о пользе зеленого чая в профилактике онкологических заболеваний. Их результаты подтвердили, что полифенолы и другие биологически активные соединения, содержащиеся в этом напитке, могут помочь снизить риск развития нескольких типов рака, включая рак молочной железы, печени, яичников, простаты, полости рта и кожи, а также колоректальный, рассказала Брукинг.

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Ее коллеги, нутрициологи Лисси Лакатос и Тэмми Лакатос-Шеймс, добавили, что зеленый чай позволяет поддерживать в норме уровень хорошего холестерина и снижает уровень плохого. Это, по их словам, играет решающую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

К тому же, по словам нутрициологов, зеленый чай полезен для здоровья мозга. Люди, регулярно пьющие этот напиток, реже страдают от легких нарушений когнитивных функций, заметили специалистки.

Ранее диетолог Эйслинг Пиготт призвала избегать одного напитка с кофеином. По ее словам, энергетики с кофеином вызывают упадок сил.

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      Алиса Дмитриева
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