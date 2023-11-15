Двое россиян потерялись в тундре во время пурги

На Чукотке двое жителей села Нешкан потерялись во время пурги в тундре

В Чукотском автономном округе двое мужчин потерялись в тундре во время сильной пурги. Об этом сообщили в администрации Чукотского муниципального района, передает ТАСС.

«Четверо жителей села Нешкан гостили в оленеводческой бригаде. Когда они возвращались домой, один из двух их снегоходов провалился под лед», — уточнили в администрации.

Там добавили, что после случившегося два человека отправились за помощью в сторону населенного пункта на снегоходе, еще двое решили их ждать в районе инцидента с запасом продуктов. Мужчины смогли добраться до места происшествия лишь спустя два дня из-за сильной пурги, ожидающих помощь россиян там не оказалось.

В поиске потерявшихся участвуют трое местных жителей. Они на снегоходах обследуют близлежащую местность. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее на Чукотке мужчина пошел прогуляться по тундре, заблудился и был найден через 15 дней. Все это время он пытался выжить, питаясь ягодами и растениями.