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09:30, 15 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ выявила призывавшего к расправе над политиками россиянина

ФСБ возбудила дело против жителя Хакасии за призывы к расправе над политиками

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело против 37-летнего жителя Хакасии за призывы к расправе над политиками и терроризму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Бывший вахтовик из поселка Коммунар в социальной сети «ВКонтакте» публиковал посты праворадикальной направленности, содержащие призывы к посягательству на жизнь государственных деятелей. Они стали основание для привлечения его к уголовной ответственности по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма»).

Мужчина уже является фигурантом уголовного дела, возбужденного против него ранее по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») за действия, направленные против чиновников и выходцев Центрально-Азиатского региона.

В августе прошлого года агентство ТАСС писало, что в Курганской области ФСБ возбудила уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, призывавшего к насилию против сотрудников администрации Шадринска и депутатов Госдумы.

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      Любовь Ширижик
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