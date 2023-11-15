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08:34, 15 ноября 2023Мир

«Мир окажется в выигрыше» Кандидат в президенты Кеннеди-младший заявил, что для США невыгодно ослабление России

Кандидат в президенты Кеннеди-младший уверен, что ослабление РФ навредит США
СюжетРоссия и НАТО:
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Julia Nikhinson / Globallookpress.com

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что для Соединенных Штатов невыгодно ослабление России, это противоречит интересам национальной безопасности Вашингтона.

Политик вместе с двумя другими кандидатами, Марианной Уильямсон и Корнелом Уэстом, ответил на вопрос портала Responsible Statecraft, следует ли американской администрации начать переговоры для прекращения конфликта на Украине.

По словам Кеннеди, сейчас США считают, что противостояние служит национальным интересам, ослабляя Россию, однако подобное видение ошибочно по двум причинам.

Во-первых, это не ослабление России. Во-вторых, слабая и нестабильная Россия приведет к снижению уровня нашей безопасности, а не к его повышению. Соединенные Штаты и весь мир окажутся в выигрыше, если Россия будет знать, что мы не стремимся ее уничтожить

Роберт Кеннеди-младшийкандидат в президенты США

Демократ Марианна Уильямсон призвала избежать длительного конфликта как в Афганистане, подчеркнув, что мирные переговоры необходимы Вашингтону.

Ранее Кеннеди пообещал, что завершит конфликт на Украине за 100 дней. Он также выразил уверенность, что конфликт будет «закончен на лучших условиях, чем кто-либо разумно этого ожидает».

С аналогичными утверждениями выступал бывший президент США Дональд Трамп. Он заявлял, что в случае избрания закончит противостояние в течение суток. Политик отмечал, что мыслит не «категориями победы или поражения», а «категориями разрешения».

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Независимый кандидат Уэст пообещал принудить Украину сесть за стол переговоров

Независимый кандидат Корнел Уэст заявил, что украинская проблема не отвечает национальным интересам США. Он отметил, что дипломатическое урегулирование является обязанностью американского президента, он должен возглавить этот процесс вместе с партнерами в Европе, Азии и Африке.

В качестве президента я не оставлю Украине иного выбора, кроме как принять участие в дипломатическом процессе

Корнел Уэсткандидат в президенты США

С инициативой скорейшим образом завершить конфликт на Украине выступил также кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Для этого он призвал Вашингтон согласиться с переходом части украинских регионов в состав России.

Также политик пообещал в случае победы на выборах в 2024 году не пустить Украину в НАТО. Он считает, что в ответ на это «Россия прекратит военное сотрудничество с Китаем, выведет ядерное оружие из Калининграда и откажется от военного присутствия в Западном полушарии».

Самым глупым решением Байдена назвали конфликт на Украине

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал конфликт на Украине самым необдуманным решением президента США Джо Байдена.

Самым глупым решением администрации Байдена и Конгресса стала Украина. Эта война проиграна, украинская нация уничтожается

Дуглас Макгрегорэкс-советник Пентагона

По словам эксперта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на фронте сотни тысяч своих солдат.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл рассказал, что Украина отказалась услышать предупреждения США о риске поражения. По его словам, Киев предупреждали об утрате территорий и потере сотен тысяч людей.

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Экономист считает причиной конфликта на Украине бездумную политику Вашингтона

Экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс считает, что бездумная политика Вашингтона привела к катастрофе на Украине.

По его словам, президент страны Владимир Зеленский находится в отчаянии, власти в Киеве обвиняют в поражении друг друга. Эксперт добавил, что «длинные ножи наготове», подразумевая «Ночь длинных ножей» в июне 1934 года, когда с одобрения Адольфа Гитлера произошла расправа над руководством штурмовых отрядов нацистской Германии.

Сакс подчеркнул, что в катастрофическом положении Украины виновны США, поскольку именно они подтолкнули страну к неудачному контрнаступлению без четкого плана. Экономист назвал команду советников Белого дома по внешней политике самой жалкой из всех, которые он когда-либо видел.

У России превосходство в воздухе, превосходство в ракетах, превосходство на земле, а у США нет связного подхода к тому, как договориться о завершении конфликта

Джеффри Саксэкономист, профессор Колумбийского университета

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что страны Запада активно ищут способ перестать помогать Украине, потому что понимают, что конфликт проигран. По его мнению, западным странам придется найти способы избавиться от Украины и ее президента Владимира Зеленского в ближайшие недели и месяцы.

Американское издание The Washington Post писало, что интерес Конгресса США к финансированию Украины в конфликте с Россией упал ниже, чем когда-либо.

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