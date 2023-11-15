Названы районы Москвы с подешевевшим жильем

В октябре вторичное жилье подешевело в 26 районах Москвы

В октябре 2023 года вторичное жилье сильнее всего подешевело в Бабушкинском районе Москвы — в среднем на 29 процентов по сравнению с тем же месяцем годом ранее, до 191 тысячи рублей за один квадратный метр. Локации столицы с наибольшим снижением цен на готовые квартиры назвали аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Цены на вторичном рынке жилья в пересчете на квадратный метр сократились в 26 районах Москвы, отмечают специалисты. Второе место по этому показателю занимает район Северное Измайлово — там «вторичка» подешевела на 24 процента, до 184 тысяч рублей за «квадрат». На третьем месте оказался Молжаниновский район (минус 23 процента), а на четвертом — Савеловский (минус 22 процента).

В целом по столице средние цены на «вторичку» выросли на шесть процентов за год, до 269 тысяч рублей за один квадратный метр. Спрос на готовые квартиры при этом сократился на 31 процент, подчеркнули аналитики.

Однако специалисты выделили три района Москвы, где одновременно подешевело жилье и увеличился к нему интерес. В Академическом районе спрос вырос на 43 процента, а цена снизилась на 3 процента (до 311 тысяч рублей за «квадрат»). В Вешняках интерес к старому фонду увеличился на 10 процентов, а объекты подешевели на 12 процентов (до 238 тысяч рублей за «квадрат»). В Якиманке спрос прибавил 7 процентов, а цены опустились на 21 процент (до 548 тысяч рублей за «квадрат»).

«Причина уменьшения интереса к объектам — в растущих ставках по ипотеке, так как ключевой показатель ЦБ за год повысился в два раза, с 7,5 процента до 15 процентов. С учетом высоких цен на столичную недвижимость для ряда покупателей новые условия становится сложнее выполнять, поэтому люди пока откладывают приобретение жилья на вторичном рынке», — прокомментировал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Ранее сообщалось, что по итогам января-октября 2023 года продажи на рынке вторичного жилья Москвы оказались на 34 процента выше, чем в аналогичный период 2022 года. Количество заключенных за неполный год сделок составило рекордные 144,7 тысячи.