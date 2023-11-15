Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:06, 15 ноября 2023Россия

Правила поступления в колледжи для участников СВО изменят

Участие в СВО станет индивидуальным достижением при поступлении в колледжи

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Участие в специальной военной операции (СВО) станет учитываться в числе индивидуальных достижений при поступлении в колледжи. О таких изменениях в правилах приема стало известно из приказа Минпросвещения, опубликованного на официальном портале правовых актов.

Отмечается, что учитываться будет прохождение военной службы по призыву, службы по контракту, а также во время мобилизации.

Помимо этого, индивидуальными достижениями будут считать пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии и выполнении задач, возложенных на российские войска в ходе СВО.

Ранее Минобрнауки России создало проект приказа, согласно которому будет расширен список категорий граждан, которые могут бесплатно проходить подготовку для учебы в вузах. В их число предложили включить участников специальной военной операции (СВО) и их детей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший депутат Рады сообщил о ракетном ударе по воинской части Нацгвардии

      Руководство компании предложило сотрудникам помощь с зачатием ребенка

      Врач назвала способы хорошо спать без лекарств

      Нюша снялась в облегающем платье с разрезом до бедра

      Стали известны подробности об альтернативе Крымскому мосту

      МЧС назвало число эвакуированных из Газы россиян

      В Финляндии нашли способ не пускать прибывающих из России мигрантов

      Доктор Павлова назвала опасные ошибки при похудении

      Губернатор призвал исключить из ОМС аборты по желанию женщины по всей России

      Объявленный в розыск за педофилию российский дворник попался на поцелуях ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости