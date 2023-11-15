Правила поступления в колледжи для участников СВО изменят

Участие в СВО станет индивидуальным достижением при поступлении в колледжи

Участие в специальной военной операции (СВО) станет учитываться в числе индивидуальных достижений при поступлении в колледжи. О таких изменениях в правилах приема стало известно из приказа Минпросвещения, опубликованного на официальном портале правовых актов.

Отмечается, что учитываться будет прохождение военной службы по призыву, службы по контракту, а также во время мобилизации.

Помимо этого, индивидуальными достижениями будут считать пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии и выполнении задач, возложенных на российские войска в ходе СВО.

Ранее Минобрнауки России создало проект приказа, согласно которому будет расширен список категорий граждан, которые могут бесплатно проходить подготовку для учебы в вузах. В их число предложили включить участников специальной военной операции (СВО) и их детей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.