Путин призвал ускорить создание института омбудсменов в новых регионах России

Президент Владимир Путин поручил ускорить создание в новых регионах России института уполномоченных по правам человека. Об этом сообщает ТАСС.

«Важно наладить четкое, оперативное взаимодействие с местными администрациями, ускорить работу по созданию института уполномоченных в этих регионах», — говорится в приветственной телеграмме Путина, направленной участникам заседания Всероссийского координационного совета омбудсменов.

Сейчас уполномоченные по правам человека есть в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). В Запорожской и Херсонской областях их пока нет.

Ранее глава государства поручил наверстать упущенное в системе образования новых российских регионов. Путин заявил, что школьники и учителя должны себя чувствовать частью огромного, единого образовательного пространства России.

Новые регионы вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы на этих территориях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.