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10:35, 15 ноября 2023Россия

Путин призвал ускорить создание института омбудсменов в новых регионах

Путин призвал ускорить создание института омбудсменов в новых регионах России
СюжетРеферендум в ЛНР:

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Президент Владимир Путин поручил ускорить создание в новых регионах России института уполномоченных по правам человека. Об этом сообщает ТАСС.

«Важно наладить четкое, оперативное взаимодействие с местными администрациями, ускорить работу по созданию института уполномоченных в этих регионах», — говорится в приветственной телеграмме Путина, направленной участникам заседания Всероссийского координационного совета омбудсменов.

Сейчас уполномоченные по правам человека есть в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). В Запорожской и Херсонской областях их пока нет.

Ранее глава государства поручил наверстать упущенное в системе образования новых российских регионов. Путин заявил, что школьники и учителя должны себя чувствовать частью огромного, единого образовательного пространства России.

Новые регионы вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы на этих территориях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

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      Анастасия Шейкина
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