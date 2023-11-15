Россияне уехали на снегоходе в минус 30 градусов и пропали
В Камчатском крае два человека в минус 30 градусов уехали на снегоходе и пропали. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям края Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».
По его данным, мужчины выехали из села Каменское в населенный пункт Оклан, которые находятся примерно в 30 километрах друг от друга. К поиску пропавших привлечены два человека на двух снегоходах.
«В очередной раз напоминаю, что в одиночку в мороз ездить опасно. Но если уж поехали, то всегда должен быть аварийный план. В нарте должна быть палатка, бензин, еда и самая главная запчасть к снегоходу - охотничьи лыжи», — написал министр. Он пообещал найти потерявшихся россиян.
Ранее в Курганской области местная жительница после ссоры с мужем оставила двоих детей без присмотра на улице в 20-градусный мороз и ушла в неизвестном направлении. После произошедшего детей изъяли из семьи.