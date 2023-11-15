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11:37, 15 ноября 2023Экономика

У одного из крупнейших производителей угля в России сменился владелец

Группу «Сибантрацит» приобрел «Башкирский промышленный холдинг»

Фото: Mr. Tempter / Shutterstock / Fotodom

Группа «Сибантрацит» — крупнейший в мире производитель и экспортер антрацита и металлургических углей — была продана «Башкирскому промышленному холдингу». Об этом группа заявляет в пресс-релизе на своем сайте.

Холдинг выступает в качестве долгосрочного стратегического инвестора и заинтересован в интенсивном развитии «Сибантрацита», указано в сообщении. Руководить угольной компанией будет прежняя команда топ-менеджеров во главе с генеральным директором Сергеем Мельниковым.

«Башкирский промышленный холдинг» приобрел 100 процентов акций «Сибантрацита». 8 ноября информация о смене владельца была внесена в ЕГРЮЛ.

По итогам 2022 года объем добычи компании составил 24,55 миллиона тонн. В прошлом году ее выручка достигла 345,83 миллиарда рублей. В состав группы входят компании «Разрез Колыванский» и «Разрез Восточный» в Новосибирской области, а также «Разрез Кийзасский» и «Разрез Верхнетешский» в Кемеровской области. В 2023 году «Сибантрацит» приобрел лицензии еще на два участка в Кузбассе — «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский».

Основал «Сибантрацит» Дмитрий Босов, в 2020 году занимавший 86-е место среди богатейших людей России с состоянием 1,1 миллиарда долларов.

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      Мария Грушко
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