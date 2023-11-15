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10:49, 15 ноября 2023Россия

Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Собянин заявил о включении еще девяти площадок в программу реновации жилья

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации жилья девять новых площадок. Об этом сообщается на сайте градоначальника.

Площадки расположены в пяти административных округах и шести районах столицы. Их общая мощность — 271,9 тысячи квадратных метров жилья. «Когда новостройки будут готовы, мы сможем расселить 54 старых дома и предоставить комфортное жилье для 9,9 тысячи человек», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Среди адресов — улица Докукина, 10/2, 2-я Прядильная улица, 8, Братская улица, 23, Кусковская улица, 35, Новогиреевская улица, 49-51, Перовская улица, 46/48, Перовское шоссе, 21, Каспийская улица, 24, корпус 4, Живописная улица, 34, корпус 1. Шесть площадок расположены на месте домов, сносимых по программе реновации.

Всего для строительства новых домов по программе реновации подобрана 601 площадка общей мощностью около 9,8 миллиона квадратных метров.

Ранее столичный градоначальник рассказал, что для участников программы реновации с начала года подготовили 40 новостроек. В новые квартиры переезжают около 36 тысяч москвичей — это жители 248 старых домов, которые расположены в 47 районах и поселениях столицы.

В июле Собянин отмечал, что в ближайшие четыре года в Москве начнут строить больше домов по программе реновации. Он уточнил, что в Москве планируют вводить около трех-четырех миллионов квадратных метров жилья ежегодно.

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      Алина Гончарова
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