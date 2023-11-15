Стало известно об уничтожении украинского БМП под Клещеевкой

Командир: спецназ «Сибирь» уничтожил БМП ВСУ под Клещеевкой после дней охоты

Бойцы спецназа «Сибирь» южной группировки российских войск после нескольких дней охоты уничтожили «наглую» боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом командир группы отряда сообщил в беседе с РИА Новости.

Военный уточнил, что спецназ «Сибирь» уничтожил БМП ВСУ под Клещеевкой. По его словам, командование поставило задачу обнаружить место, откуда машина работает с закрытой огневой позиции по российским позициям.

«Наглый, дерзкий экипаж выходит и ежедневно отрабатывает по нашим позициям», — отметил он.

Командир группы отряда добавил, что командование обозначило позицию исходя из данных разведки и личного опыта, а иакже из действий противника. При этом российские бойцы представляли себя на месте украинских солдат, думая как командир экипажа БМП.

Ранее российский спецназ поразил две американские БМП Bradley. Это произошло на ореховском направлении.