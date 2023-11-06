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21:07, 6 ноября 2023Россия

Российский спецназ поразил две американские БМП Bradley

Российский спецназ поразил две БМП Bradley на ореховском направлении в зоне СВО

Фото: Reuters

Бойцы армейского спецназа «Осман» Вооруженных сил России (ВС РФ) поразили две американских боевых машины пехоты (БМП) Bradley на ореховском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах, опубликованных агентством, видно, как бойцы Вооруженных сил России (ВСУ) перебрасывают подкрепления на линию фронта. Две Bradley двигались через поле к лесопосадке, когда одну БМП российским военным удалось поразить во время марша противотанковой ракетой. Вторая была подбита в паре метров от нее. После поражений обе боевые машины американского производства загорелись.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении восьми американских БМП Bradley. Сообщалось, что российские военнослужащие на донецком направлении нанесли поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Минобороны показало на видео уничтожение украинской пехоты в районе села Клещеевка в ДНР.

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      Екатерина Подвигина
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