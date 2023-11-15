Пропалестинские активисты вынудили премьера Канады сбежать из ресторана

Shot: Трюдо был вынужден покинуть ресторан из-за пропалестинских активистов

Пропалестинские активисты вынудили премьер-министра Канады Джастина Трюдо сбежать из ресторана, в котором он ужинал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в Ванкувере. Отмечается, что протестующие громко потребовали от политика немедленно покинуть свой пост, обвинив его в истреблении детей. Канадский премьер никак не прокомментировал обращенные к нему призывы, поспешив покинуть ресторан. По данным канала, городская полиция отправила на защиту Трюдо около ста правоохранителей.

Ранее премьера Канады освистали мусульмане в мечети в Торонто. Он покинул мечеть под крики толпы «Позор!», сел в автомобиль и уехал.