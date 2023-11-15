Умер один из потерпевших по делу о теракте против военкора Татарского. Что известно о процессе над Дарьей Треповой?

На суде по делу Треповой стало известно о смерти пострадавшего при теракте

Один из потерпевших по делу о теракте против военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) в петербургском кафе ушел из жизни. Об этом заявил судья Тимур Жидков на первом заседании 1-го Западного окружного военного суда.

В зале суда не уточнили, связано ли это со взрывом. Теперь письменные показания потерпевшего не могут быть оглашены вместе с показаниями других лиц, не явившихся на процесс, сообщил судья.

Обвиняемая частично признала вину

Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемая в совершении теракта против военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), частично признала вину в зале суда. Девушка заявила, что не знала о находившейся в статуэтке взрывчатке. Вместе с тем вину по статье 327 («Использование поддельных документов») УК РФ она признала полностью.

За день до этого Трепова провалила тест на детекторе лжи. Во время проверки она убеждала следователей, что не знала о бомбе, однако при отрицательном ответе показатели ее состояния резко изменялись.

Также выяснилось, что сбежавший на Украину журналист Роман Попков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) завербовал Трепову на совершение теракта в соцсети. Попков заметил ее среди участников митинга, проходившего в марте 2022 года, они подписались на страницы друг друга и стали общаться. Трепова писала журналисту, что тоже хочет уехать на Украину, и тогда он свел ее с организаторами теракта. По их указанию она купила сим-карты и стала внедряться в круг приближенных военкора под легендой патриотически настроенной художницы-скульптора. Трепову снабдили фальшивым водительским удостоверением на имя реально существующей студентки академии Репина Анастасии и завели канал об искусстве.

Стало известно, что Дмитрий Касинцев, укрывавший Трепову, познакомился с ней в день теракта. Когда Дарья прибыла по указанному адресу на улицу Федора Абрамова, то представилась Касинцеву активисткой-оппозиционеркой. Молодой человек догадался, что девушка имеет прямое отношение к взрыву кафе с Татарским. Несмотря на это, когда к нему во время обхода пришли полицейские, он не выдал ее, заявив, что находится дома один и никого подозрительного не видел. Сама же Трепова в этот момент пряталась в шкафу.

На Украине жизнь Татарского оценили в 195 тысяч рублей

Трепова получила от украинских кураторов 195 тысяч рублей. Деньги поступали девушке через криптокошелек. Сначала ей переводили биткоины, затем она конвертировала их в рубли и переводила на банковскую карту. Большую сумму денег Трепова потратила на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, покупку мобильных телефонов, поездку в Омск ради лекции Татарского и гостиницы. Небольшой остаток фигурантка тратила на кафе и одежду. Связь с Украиной была ее единственным источником дохода.

Психиатры признали Трепову вменяемой. В результате судебной экспертизы специалисты пришли к выводу, что она осознавала опасность и последствия своих действий. Тем не менее у нее выявлены проблемы с психикой — у Треповой отмечается повышенная чувствительность, тревожность, мнительность и ранимость, а также стремление к ярким эмоциональным переживаниям при неустойчивой самооценке.

По версии следствия, 2 апреля Трепова по указанию украинских кураторов принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой. Трепова передала ее Татарскому, в результате взрыва он не выжил, еще 52 человека получили ранения.