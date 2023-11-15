В Казахстане назвали себя одним из самых надежных союзников в ОДКБ

Глава МО Жаксылыков назвал Казахстан одним из самых надежных союзников в ОДКБ

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Казахстан является «одним из самых надежных соратников, друзей и союзников». Об этом заявил министр обороны республики Руслан Жаксылыков, передает ТАСС.

Он напомнил, что в этом году Белоруссия завершает председательство в рамках ОДКБ, передавая его Казахстану. Глава Министерства обороны (МО) также добавил, что на заседании, которое состоится 22 ноября, представители стран-членов организации подведут итоги совместных мероприятий за текущий год и наметят основные задачи на следующий.

В сентябре официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров опровергал информацию, что республика и Армения обсуждают выход из ОДКБ. По его словам, подобная информация «скорее всего не соответствует действительности».