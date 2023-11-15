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14:44, 15 ноября 2023Моя страна

В Кыштыме выявили три объекта культурного наследия

В Кыштыме на улице Советской выявили три объекта культурного наследия

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В городе Кыштым, Челябинская область, появился исторический квартал. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Специалисты выявили там три объекта культурного наследия. Один из них — дом номер 12а на улице Советской. Он построен в XIX веке в центральной части города, где селились зажиточные люди. Кроме того, в доме 12 в дореволюционное время жила семья инженера Александра Эванса, которого из Вятской губернии пригласил лично управляющий Кыштымским горным округом Павел Карпинский.

Еще один объект культурного наследия — возведенный в XIX веке «Дом Тверскова» на той же улице. Его владельцем до революции был купец Александр Евгеньевич Тверсков. Тогда двухэтажная постройка была частью усадьбы. В настоящее время там располагается Военный комиссариат Кыштыма и Карабаша.

Наконец, третий объект культурного наследия — дом номер 6 на улице Советской, который был построен в том же столетии. Владелец дома в дореволюционный период неизвестен, однако во второй половине XX века там жил председатель Кыштымского исполкома Юрий Кузнецов.

В Госкомитете заявили, что все эти объекты были построены примерно в одно время и обладают градостроительной ценностью как историко-архитектурные элементы застройки исторического квартала. Их рекомендуется включить в список объектов регионального значения.

В сентябре астрономические обсерватории Казанского федерального университета включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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      Карина Черных
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