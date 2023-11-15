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10:29, 15 ноября 2023Россия

В Санкт-Петербурге коллеги нашли без чувств пропавшего 68-летнего матроса

На юго-западе Петербурга коллеги нашли без чувств пропавшего 68-летнего матроса

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Кировском районе на юго-западе Санкт-Петербурга коллеги нашли без чувств пропавшего 68-летнего берегового матроса. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, экстренные службы к берегу реки Красненькой вызвали накануне вечером после обнаружения обездвиженного мужчины. Спасатели извлекли последнего из воды, но спасти его медикам не удалось.

Позже выяснилось, что начальники не могли отыскать матроса больше суток. Его видели на работе 13 ноября, но, по предварительным сведениям, сняли со смены ввиду неподобающего для работы состояния. Возвращение домой не заняло бы у него много времени — мужчина проживает в получасе езды от службы.

На предприятии, где работал матрос, отметили, что в ситуации начали разбираться представители правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в городе Светлом Калининградской области мужчина упал в цистерну со сжиженным природным газом и впал в кому. Россиянина не удержал на тросе коллега.

До этого в столичном районе Северное Измайлово коммунальщик упал в шахту лифта.

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      Анна Щербакова
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