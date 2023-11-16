В Москве проведут экскурсии в легендарной больнице

Ракова: москвичей приглашают на открытые экскурсии в Боткинскую больницу

В Москве продолжается проект открытых экскурсий в новые больницы. Свои двери для горожан откроет Боткинская больница — легендарный стационар с более чем вековой историей. Как рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее можно будет бесплатно посетить в течение недели с 23 по 29 ноября по предварительной записи.

«В этом году мы впервые предложили москвичам новый формат знакомства с изменениями, которые происходят в городе. Абсолютно все желающие могли посетить до открытия флагманский центр больницы имени О.М. Филатова и своими глазами увидеть, как там будет устроена работа. Тогда флагманский центр посетили более 11 тысяч гостей. Такую инициативу даже поддержали наши коллеги из других регионов, чему мы очень рады. А сейчас мы приглашаем москвичей на другую экскурсию в наш новый флагманский центр и урологический центр Боткинской больницы» Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Она отметила, что там москвичи смогут познакомиться с высокотехнологичным оборудованием, увидеть гибридную операционную, триажный пост, реанимационный зал, диагностическую палату и многое другое.

«Изюминкой станет посещение нового урологического центра, где установлено несколько уникальных хирургических роботов DaVinci», — добавила Ракова.

Посетителей разделят на группы по 20 человек. Экскурсии будут вести медицинские работники и сотрудники центров госуслуг «Мои Документы». Также гости смогут посетить мини-выставку медицинской формы, примерить ее и сделать памятное фото в специальной фотозоне, посмотреть, как врачи тренируются на симуляционном оборудовании. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте проекта.

Как отметили в Соцкомплексе Москвы, в январе 2023 года в столице открылся флагманский центр в ГКБ имени В.В. Вересаева, в марте — в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, в сентябре — в ГКБ № 15 им. О.М. Филатова. В настоящее время продолжается создание еще двух флагманских центров — в ГКБ имени В.М. Буянова и ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова. Все они будут работать по новому стандарту экстренной помощи, в основе которого — единые медицинские алгоритмы, высокопрофессиональные врачи, современное оборудование, передовые технологии и забота о пациентах и их близких.