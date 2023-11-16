Новосибирский зоопарк показал подросших котят манула

В Новосибирском зоопарке подросли котята манула Евы — им уже исполнилось больше полугода. Видеозапись с животными, снятую постоянным посетителем Сергеем Ильтяковым, опубликовало издание NGS.

На кадрах видно трех котят в одном вольере. Заметно, что животные прошли зажировку и подготовились к холодам.

Ранее в Новосибирском зоопарке сняли манула Зеленогорска, который показал, как греет лапки на хвостике. Он красовался перед камерами около семи минут — стоял рядом с клеткой, ставил лапки на хвост и умывался.