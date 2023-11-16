Хирург предупредил об опасности популярного метода увеличения ягодиц

При увеличении ягодиц с помощью липофилинга могут возникнуть воспаление, неправильное распределение жира и более серьезные осложнения, предупредил пластический хирург Дмитрий Зимин. Об опасных особенностях этого метода коррекции фигуры эксперт рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам пластического хирурга, при коррекции тела с помощью липофилинга у пациента буквально отрывают жировые отложения, помещают клетки в специальную емкость, обрабатывают и вводят в проблемную зону. Однако после процедуры приживается не весь жир, а только 60-70 процентов, предупредил специалист.

Пластическая операция данного вида не требует специальной подготовки, продолжил Зимин. Перед ее проведением пациенту только проводят УЗИ, чтобы оценить состояние подкожно-жировой клетчатки, глубоких тканей и внутренних органов, объяснил собеседник «Ленты.ру».

Липофилинг оптимально подходит именно для увеличения ягодиц, так как в этой части тела толщина подкожно-жировой клетчатки такая, что есть возможность разместить необходимое количество жира Дмитрий Зимин пластический хирург

Однако, как и у каждой процедуры, у липофилинга есть ряд противопоказаний, предупредил Зимин. Он отметил, что пациент должен понимать: если у него совсем мало жира, то нельзя надеяться на качественный результат.

Остальные противопоказания — это болезни сердечно-сосудистой системы, тяжелые декомпенсированные хронические заболевания, нарушения свертываемости крови, рак Дмитрий Зимин пластический хирург

Зимин добавил, что у увеличения ягодиц с помощью жира есть много побочных эффектов, в том числе воспаление и неправильное распределение жира. «Есть и еще очень важный момент, о котором знать обязательно: жир нужно вводить только в подкожно-жировую клетчатку. Если вводить в глубокие слои, то возможны осложнения вплоть до летального исхода», — предупредил пластический хирург.

Ранее Дмитрий Зимин предупредил о побочном эффекте увеличения груди. По его словам, после неудачной пластики грудь может быть неровной из-за эффекта «дабл-бабл».