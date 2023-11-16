Мост в российском регионе обрушился и лишил три поселка доступа к цивилизации

В Кузбассе обрушился мост и оторвал три поселка от цивилизации

В Кузбассе обрушился деревянный мост через реку Кия и лишил три поселка от доступа к цивилизации. Сотрудники Следственного комитета в российском регионе начали проверку по делу, сообщает портал NGS42.RU.

Инцидент произошел 13 ноября. Изолированными от внешнего мира оказались населенный пункты Таежно-Александровка, Таежно-Михайловка и Туйла. Продуктов и других ресурсов жителям этих поселков должно хватить на два месяца, но они переживают из-за перекрытого доступа к экстренной медицинской помощи. Восстановить переправу администрация региона планирует после полного замерзания реки, точные сроки работ не обозначены.

«По данному факту в следственном отделе по Мариинску СУ СК РФ по Кузбассу организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в СМИ», — рассказали в управлении следкома.

В ведомстве уточнили, что проверку проводят по признакам халатности — за это преступление может грозить наказание до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мост обрушился недалеко от подмосковного Подольска. В момент ЧП по переправе через Пахру ехала женщина-водитель. По данным «112», за рулем машины Skoda находилась 60-летняя Алла. Медики диагностировали у нее ушибы.