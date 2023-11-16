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14:48, 16 ноября 2023Россия

Названа возможная причина смерти экс-командующего 6-й армией ВВС России

Shot: экс-командир 6-й армией ВВС и его жена отравились угарным газом из колонки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Экс-командир 6-й армией Военно-воздушных сил (ВВС) России и противовоздушной обороны (ПВО) Владимир Свиридов и его жена Татьяна отравились угарным газом в доме в Ставропольском крае из-за неисправной колонки. Такую возможную причину смерти супругов назвал источник Telegram-канала Shot.

По сведениям издания, в жилище генерала авиации в поселке Анджиевском была установлена автоматическая газовая колонка с электронным управлением. Устройство работало от электросети.

При отключении электроэнергии в ней должен был щелкнуть предохранитель, который заблокировал бы подачу газа, однако этого не случилось, отметил собеседник Shot.

Как утверждает издание, примерно неделю назад в ставропольском поселке, где жили Свиридовы, отключился свет, автоматические электрогенераторы не сработали, как и предохранитель в колонке. Дом экс-командующего ПВО России наполнился газом, они с женой не смогли выбраться на воздух.

О случившемся с 68-летним генералом и его женой стало известно в четверг, 16 ноября.

Владимир Свиридов — заслуженный военный летчик России, за годы службы он успел освоить больше 10 типов самолетов.

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      Анна Щербакова
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