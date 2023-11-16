Названы способы заново влюбиться в партнера

Даже если отношения в паре со временем разладились по разным причинам — от измены до эмоционального выгорания, их можно восстановить при желании обеих сторон, заверила психолог Патрис Ле Гой. Она и ее коллеги в статье для журнала Women's Health назвали способы заново влюбиться в партнера.

Первым делом эксперты посоветовали восстановить доверие и ощущение безопасности в паре. По словам Ле Гой, сделать это можно во время разговора по душам. При этом необходимо быть максимально откровенными и обсудить все моменты, которые привели к ухудшению отношений.

Как только в отношениях вновь установится доверие, будет легче расслабиться, вернуть искру и вспомнить все, что партнерам нравится друг в друге Патрис Ле Гой психолог

Важным шагом навстречу друг другу является стремление сделать жизнь партнера лучше, отметила психолог Эндрю Катберт. Она рекомендовала не только взять на себя часть обязанностей любимого человека, например неожиданно начать выполнять часть его или ее дел, но и замечать мелочи. «Обращайте внимание на все перемены в близком, — прокомментировал он. — Если жена сменила прическу, сделайте комплимент».

По словам Катберта, в отношениях также важно поддерживать страсть. Этого можно достичь, только откровенно рассказав партнеру о своих желаниях, также на пользу пойдут совместные эксперименты.

Сексолог Стивен Снайдер, в свою очередь, призвал не проводить все время вместе. Это, обратил внимание он, не укрепляет, а разрушает связь. Неразлучными друг с другом бывают только эмоционально незрелые люди, уверен сексолог.

Чтобы сохранить чувство индивидуальности, займитесь хобби, которым не интересуется партнер. Например, посещайте кулинарные мастер-классы или уроки йоги. И дайте возможность партнеру увлечься чем-то своим. Затем, когда вы снова окажетесь вместе, вы сможете с пользой провести время, вспоминая свой день, и, скорее всего, вы оба почувствуете себя более удовлетворенными Стивен Снайдер сексолог

И наконец специалисты призвали планировать свидания и делать друг другу сюрпризы. Так, брачный эксперт Кэрол Кокс настаивает: время, проведенное только вдвоем — без детей и друзей, — гарантированно укрепляет отношения в паре.

«Составьте список из пяти-десяти вещей, которые вы бы хотели сделать с партнером, но либо не нашли времени, либо не рассказали об этом. Затем сравните списки и выберите минимум три занятия, которые можно попробовать вместе. Это могут быть поход в кино, ужин, просмотр спортивного матча, совместное приготовление еды или что-то еще, что делает вас обоих счастливыми», — заключила Кокс.

Ранее психотерапевт Эрик Фитцмедруд назвал мужчинам способы лучше понимать женщин. Прежде всего Фитцмедруд призвал не настаивать на сексе, если партнерша отказывается от него, ссылаясь на усталость или любую другую причину.