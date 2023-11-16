Обвиняемый в симпатиях Трампу сенатор назвал его угрозой демократии в США

Сенатор Манчин: Трамп разрушит демократию в случае переизбрания президентом США

Бывший американский лидер Дональд Трамп разрушит демократию в случае переизбрания президентом США в 2024 году. Об этом заявил сенатор Джо Манчин, передает Associated Press (AP).

«Он уничтожит демократию в Америке», — рассказал сенатор в ответ на вопросы журналистов о будущей предвыборной кампании 2024 года.

Заявление Манчина прозвучало на фоне слухов об участии политика в выдвижении на президентских выборах. Он опроверг данные заявления, но подчеркнул, что «сделает все, что сможет, чтобы спасти эту [американскую] нацию». В то же время сенатор не раз обвинялся в скрытых симпатиях Трампу. Несмотря на свою принадлежность Демократической партии, политик представляет консервативный штат Западная Вирджиния и взгляды самого Манчина по многим вопросам отличаются от большинства однопартийцев. За период президентства Трампа, сенатор поддержал половину его законопроектов.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Трамп не должен вновь стать главой государства. Действующий лидер призвал помешать конкуренту стать президентом.