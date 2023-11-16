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12:04, 16 ноября 2023Силовые структуры

Потерпевшие не явились в суд по делу о сожжении Корана Никитой Журавелем

Рассмотрение дела о сожжении Корана Журавелем перенесли из-за неявки потерпевших

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Суд в Грозном перенес рассмотрение дела о сожжении Корана Никитой Журавелем возле волгоградской мечети. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, причиной такого решения стала неявка потерпевших по делу в отношении Никиты Журавеля. Россиянину вменяется оскорбление чувств верующих. Потерпевшими по делу проходят 13 имамов мечетей города Грозный. В ходе следствия Журавель признался, что сжег Коран по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

В начале ноября обвиняемый рассказал журналистам, что читает и изучает священную книгу, чтобы понять, как сильно он оскорбил чувства верующих.

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      Владимир Седов
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