Премьер Испании назвал ошибочным ответ Нетаньяху на атаку ХАМАС

Премьер Испании Санчес: ответ Нетаньяху на атаку ХАМАС был ошибочным

Ответ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на атаку исламистской группировки ХАМАС был непропорциональным и ошибочным. Об этом заявил исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес, передает ТАСС.

«То, что он делает, усугубляет это чувство незащищенности, его реакция на террористическую атаку ХАМАС крайне непропорциональна и ошибочна», — рассказал политик.

Испанский премьер не в первый раз выступает с критикой действий Израиля в секторе Газа. Политик подчеркивал необходимость создания отдельного государства Палестина, называя это «справедливым требованием палестинского народа».

Ранее Санчес заявлял о планах Испании до конца этого года выделить более четырех миллионов евро в помощь Палестине.