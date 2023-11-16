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13:36, 16 ноября 2023Мир

Премьер Испании назвал ошибочным ответ Нетаньяху на атаку ХАМАС

Премьер Испании Санчес: ответ Нетаньяху на атаку ХАМАС был ошибочным
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Ответ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на атаку исламистской группировки ХАМАС был непропорциональным и ошибочным. Об этом заявил исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес, передает ТАСС.

«То, что он делает, усугубляет это чувство незащищенности, его реакция на террористическую атаку ХАМАС крайне непропорциональна и ошибочна», — рассказал политик.

Испанский премьер не в первый раз выступает с критикой действий Израиля в секторе Газа. Политик подчеркивал необходимость создания отдельного государства Палестина, называя это «справедливым требованием палестинского народа».

Ранее Санчес заявлял о планах Испании до конца этого года выделить более четырех миллионов евро в помощь Палестине.

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      Максим Габриелян
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