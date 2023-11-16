Пять украинских беспилотников перехвачено над Брянской областью и Крымом

Минобороны: пять беспилотников ВСУ перехвачено над Крымом и Брянской областью

В ночь на 16 ноября пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) было перехвачено в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России в официальном Telegram-канале министерства.

Два дрона были уничтожены в Брянской области средствами противовоздушной обороны. Еще три беспилотника были перехвачены над Черным морем неподалеку от Крыма.

Целью беспилотников было совершение террористических атак на российской территории, подчеркнули в Минобороны.

14 ноября четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ были сбиты над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями. По данным Минобороны, все аппараты принадлежали к классу беспилотников самолетного типа.