Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:40, 16 ноября 2023Россия

Пять украинских беспилотников перехвачено над Брянской областью и Крымом

Минобороны: пять беспилотников ВСУ перехвачено над Крымом и Брянской областью

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В ночь на 16 ноября пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) было перехвачено в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России в официальном Telegram-канале министерства.

Два дрона были уничтожены в Брянской области средствами противовоздушной обороны. Еще три беспилотника были перехвачены над Черным морем неподалеку от Крыма.

Целью беспилотников было совершение террористических атак на российской территории, подчеркнули в Минобороны.

14 ноября четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ были сбиты над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями. По данным Минобороны, все аппараты принадлежали к классу беспилотников самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Он им и является» Байден назвал Си Цзиньпина диктатором спустя три часа после рукопожатия

      В России нашли способ справиться с кадровым голодом

      Стало известно о взрывах в Хмельницкой области

      Власти ФРГ и Финляндии обвинили Россию в использовании мигрантов в своих целях

      В США приняли план финансирования правительства без помощи Украине и Израилю

      Сексолог раскрыла правила ведения эротической переписки

      Женщина в шутку сделала ДНК-тест и раскрыла семейную тайну

      В российском регионе сожгли могилу участвовавшего в боях за Артемовск вагнеровца

      Стало известно еще об одном прорыве обороны ВСУ у Авдеевки

      Молодой россиянин знакомился с девушками в интернете и оформлял на них займы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости