Разгадана 60-летняя тайна строения сердца

Nature: составлена молекулярная карта важного участка сердца человека

Ученый Кеннет Кэмпбелл из Университета Кентукки (Великобритания) в совместной работе с сотрудниками Медицинской школы Чана Массачусетского университета (США) разгадал 60-летнюю тайну строения сердца человека. Они впервые составили молекулярную карту важного участка этого органа. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Работа представляла собой моделирование миозиновых нитей — крошечных структур, являющихся составными частями саркомер — строительных блоков сердечных мышц. Каждая из таких нитей содержит примерно 2000 молекул, расположенных в сложном порядке, который ученые пытались понять десятилетиями. В частности, предполагалось, что белки-миозины могут быть расположены группами по шесть штук, объединяясь в особые структуры. Однако теперь выяснилось, что существует три типа объединений миозинов.

Открытие формирует новую основу для структурных, физиологических и клинических исследований. Оно также демонстрирует возможность более точного управления сердечной мышцей, чем ранее считалось.

В июне специалисты из Северо-Западного университета разгадали загадку, связанную с областью мозга. Долгое время была неясна истинная функция участка, находящегося в передней части височной доли.