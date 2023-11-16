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10:31, 16 ноября 2023Среда обитания

Россияне поставили 10-летний рекорд по покупке жилья в европейской стране

Россияне совершили рекордное за 10 лет число сделок с недвижимостью в Испании

Фото: Emilio Morenatti / AP

В первой половине 2023 года россияне бросились приобретать жилье в Испании и поставили 10-летний рекорд по сделкам купли-продажи. Такие данные приводит Центр статистической информации нотариата европейской страны, пишет РБК.

С января по июнь число совершенных россиянами сделок с испанской недвижимостью выросло на 50,2 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достигло 2137. Этот показатель приблизился к пиковым значениям, которые наблюдались во втором полугодии 2013 года и в первом полугодии 2014-го. Тогда россияне заключили 2426 и 2573 сделки соответственно. При этом граждане России чаще покупают, чем продают жилье в европейской стране, отметила директор департамента зарубежной недвижимости консалтинговой компании NF Group Анна Ларина

Однако лидерами среди иностранцев по числу сделок с квартирами и домами в Испании остаются британцы — на них приходится 9,6 процента всех операций с недвижимостью. Далее следуют жители Германии и Марокко — 8,1 и 7,3 процента соответственно. На долю россиян приходится 3,2 процента.

Приобретение жилья в Испании популярно у россиян из-за возможности получить вид на жительство (ВНЖ), который обеспечит более свободное передвижение по странам Евросоюза. Однако большинство состоятельных покупателей не планируют переезжать в Испанию и рассматривают жилье там в качестве варианта для отдыха, считают эксперты.

Среди популярных у россиян стран для покупки жилья, помимо Испании, оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Греция, Турция, Таиланд, Грузия, Франция, Кипр, Италия и Индонезия.

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      Нина Ташевская
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