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19:43, 16 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин получил десять лет тюрьмы за истязание малолетнего сына

В Ростове осудили отца, истязавшего и доведшего до истощения малолетнего сына

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к десяти годам лишения свободы 33-летнего местного жителя, истязавшего своего малолетнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчину признали виновным по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего лица»), статье 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и пункту «в» части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, осужденный систематически бил ребенка, а также лишал необходимого питания и медицинского обследования. Обнаружив 26 мая 2022 года сына без признаков жизни и опасаясь ответственности, он уложил его в дорожную сумку и сбросил в реку. Через несколько дней мужчину задержали и поместили под стражу. Позже, в результате судебно-медицинских экспертиз, было установлено наличие у мальчика системной патологии, характерной для врожденных заболеваний, которая и могла привести его к лишению жизни.

Ранее в Камчатском крае суд приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно 40-летнюю местную жительницу, избивавшую своего 17-летнего сына.

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      Олеся Мицкевич
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