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13:04, 16 ноября 2023Спорт

Российский форвард получил шайбой в лицо в матче НХЛ

Российский игрок «Ванкувера» Андрей Кузьменко получил шайбой в лицо в матче НХЛ

Фото: Bob Frid / USA TODAY Sports / Reuters

Российский игрок «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью‑Йорк Айлендерс» (4:3). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В третьем периоде шайба после броска форварда «Ванкувера» Джей Ти Миллера попала Кузьменко в лицо. Россиянин упал на лед, ему оказали первую помощь, после чего он покинул площадку.

Позднее Кузьменко вышел на связь в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «Спасибо вам всем за поддержку, все в порядке. Отличная победа!» — написал 27-летний хоккеист.

Кузьменко перешел в «Ванкувер» в 2022 году из петербургского СКА. В текущем сезоне он провел 16 матчей, отметившись 3 заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

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