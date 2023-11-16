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19:36, 16 ноября 2023Моя страна

Рыбак поймал рекордного окуня в Новосибирске

В Новосибирске рыбак поймал окуня весом 1,2 килограмма

Фото: предоставлено Иваном Шестаковым

Россиянин Иван Шестаков в Новосибирске поймал окуня с рекордным весом. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Рыбак рассказал, что поздняя осень является лучшим временем года для ловли хищной рыбы. По словам Шестакова, вода в реке становится прозрачная, а рыба активно питается перед наступлением холодов. «Все свои рекорды ставил именно поздней осенью. Даже ехать далеко не надо, можно половить и в самом городе», — говорит рыбак.

Недавно Шестаков установил личный рекорд — выловил 1,2-килограммового окуня. Кроме того, он поймал двух щук весом 3-4 килограмма и девять судаков. Щук рыбак отпустил, так как они с осени вынашивают икру. Домой он забрал несоколько судаков. Шестаков отметил, что это самая вкусная рыба в реке Обь.

Ранее сообщалось, что в Саратовское водохранилище Самарской области выпустили более 12 тысяч мальков сазана в рамках экологической акции по восполнению биоресурсов Волги. Размер мальков составил около десяти сантиметров, вес — 20 граммов.

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      Алиса Удовик
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