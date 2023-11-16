Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:24, 16 ноября 2023Культура

Украина призвала отменить Российскую неделю фильмов в Сингапуре

Украина призвала бойкотировать Российскую неделю фильмов в Сингапуре

Фото: Reuters

Украина призвала отменить Российскую неделю фильмов в Сингапуре, запланированную на 22-24 ноября этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети посольства Российской Федерации в Сингапуре.

В консульстве отметили, что украинские дипмиссии выступили с призывом бойкотировать мероприятие и заявили, что на экране невозможно «увидеть истинное лицо России».

«Приняли к сведению тщетные попытки посольства Украины отменить русскую культуру в Сингапуре. Чего и следовало ожидать от страны, которая выбрала разрушение памятников всемирно известных российских деятелей искусства на своей территории и пропаганду бесчеловечной культуры насилия и нетерпимости, глубоко укорененной в нацистской идеологии, вместо того, чтобы вносить свой вклад в мировую культуру», — подчеркнули в посольстве РФ.

В сообщении также было отмечено, что все фильмы, которые планировалось показать в рамках мероприятия, получили разрешения от местных властей. В консульстве предположили, что таким образом Украина попыталась не дать местным жителям составить свое мнение о российских картинах и жизни в стране.

15 ноября сообщалось, что в Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Ранее российская певица Лолита описала эвакуацию близких из Киева фразой «самые страшные десять дней».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО России и его жену нашли мертвыми. Что известно о генерале?

      В россиянах-банкротах увидели позитив для экономики

      Директор казачьего кадетского корпуса на юге России избил девятиклассника

      Суд оштрафовал Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

      Финская береговая охрана сообщила о завершении ремонта российского кабеля

      Российская актриса высмеяла дизайн откровенного платья

      В России начали сдавать китайские контейнеры на металлолом

      Россиянам захотели запретить сдавать квартиры без «Госуслуг»

      Стала известна причина розыска основателя сетей «Тануки» и «Ерш»

      Стало известно о крупных долгах Меладзе перед налоговой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости