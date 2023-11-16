Украина призвала бойкотировать Российскую неделю фильмов в Сингапуре

Украина призвала отменить Российскую неделю фильмов в Сингапуре, запланированную на 22-24 ноября этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети посольства Российской Федерации в Сингапуре.

В консульстве отметили, что украинские дипмиссии выступили с призывом бойкотировать мероприятие и заявили, что на экране невозможно «увидеть истинное лицо России».

«Приняли к сведению тщетные попытки посольства Украины отменить русскую культуру в Сингапуре. Чего и следовало ожидать от страны, которая выбрала разрушение памятников всемирно известных российских деятелей искусства на своей территории и пропаганду бесчеловечной культуры насилия и нетерпимости, глубоко укорененной в нацистской идеологии, вместо того, чтобы вносить свой вклад в мировую культуру», — подчеркнули в посольстве РФ.

В сообщении также было отмечено, что все фильмы, которые планировалось показать в рамках мероприятия, получили разрешения от местных властей. В консульстве предположили, что таким образом Украина попыталась не дать местным жителям составить свое мнение о российских картинах и жизни в стране.

15 ноября сообщалось, что в Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Ранее российская певица Лолита описала эвакуацию близких из Киева фразой «самые страшные десять дней».