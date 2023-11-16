Украинский морпех сдался в плен через Telegram-бот

РИА Новости: украинский морпех рассказал, как сдался в плен через Telegram-бот

Украинский морпех Николай Ягорницкий рассказал, как сдался в плен при помощи Telegram-бота. Как сообщает РИА Новости, адрес мужчина нашел в одной из разбросанных на территории боевых действий листовок.

В ноябре этого года солдат был переброшен на левый берег Днепра в Херсонской области, где, по его словам, «начался реальный ад».

«Начали нас бомбить со всего. Из артиллерии, с самолетов. Со всего, что было у них… Были раскиданы листовки, на которых было написано, как правильно сдаваться. Я поднял, зашел в аккаунт, написал FreeSoldier, и парни подошли, помогли мне сдаться правильно, чтоб не поранили мне ничего… Чтоб я был живой и здоровый», — рассказал военнопленный.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в левобережной части региона находится около полутора рот бойцов Вооруженных сил Украины. При этом за последние два-три дня потери противника составили приблизительно сотню бойцов.