В Госдуме порассуждали о ходе переговоров с Украиной

Депутат Морозов: переговоры с Киевом должны идти с учетом интересов России

Переговоры с Киевом должны идти по сценарию обеспечения интересов России. Такое мнение о ходе переговоров высказал депутат Госдумы Олег Морозов. Его слова в четверг, 16 ноября, приводит РИА Новости.

Так политик прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости завершения конфликта с Россией без «заморозок».

«Поддержу Зеленского. "Заморозка" конфликта в нынешнем виде невозможна! Ибо противоречит российским интересам. Любым переговорам должен предшествовать ясный сценарий обеспечения наших интересов», — порассуждал Морозов.

Он уточнил, что речь идет о защите интересов регионов, которые уже вошли в состав России, а также «нейтральный статус небандеровской Украины».

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года Владимир Мединский сообщил о замораживании переговорного процесса. Он отмечал, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.