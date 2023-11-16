В российском регионе сожгли могилу участвовавшего в боях за Артемовск вагнеровца

В Забайкалье неизвестные сожгли могилу бойца ЧВК «Вагнер»

В Забайкальском крае неизвестные сожгли венки на могиле бойца ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает региональное издание «Вечорка».

На установленных над захоронением флагах России и «Вагнера» злоумышленники написали «Украина».

Сотрудник ЧВК участвовал в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут), рассказала его сестра. В «Вагнер» он попал из колонии, за проявленную в боях отвагу он был награжден орденом Мужества, пояснила она. Об осквернении могилы родственники узнали, когда пришли на поминки.

Ранее в Кировской области мужчина разгромил могилы троих вагнеровцев. Злоумышленник повредил не только кресты, но и эмблемы ЧВК «Группа Вагнера». После задержания он объяснил свой поступок желанием отомстить организации за то, что не прошел отбор в «Вагнер».