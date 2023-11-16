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15:42, 16 ноября 2023Моя страна

В Тюмени пройдут дни культуры финно-угорских народов

В Тюмени с 24 ноября по 9 декабря пройдут дни финно-угорской культуры

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Дни культуры финно-угорских и самодийских народов пройдут в Тюменской области. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональный департамент культуры.

Мероприятия начнутся 24 ноября и будут длиться до 9 декабря. Отмечается, что они будут проходить не только в Тюмени, но и в Сорокинском и Ярковском районах.

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Более того, в программе мероприятия конкурс чтецов «Рифмы северной земли», знакомство с традиционными обрядами коми-зырян в селе Староалександровка и мордовский праздник «Мокшинь ши».

Ранее в ноябре в Тюмени стартовал VII Фестиваль инклюзивной культуры «Университет — территория инклюзии». Мероприятие будет проходить в Тюменском госуниверситете до 3 декабря.

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      Фариза Бацазова
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