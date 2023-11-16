«Яндекс» выпустил умную колонку с экраном и камерой

«Яндекс» представил умную колонку с экраном и камерой «Станция Дуо Макс»

Компания «Яндекс» провела презентацию YaC 2023, на которой представила новые устройства. Одним из них стала колонка «Станция Дуо Макс» с сенсорным экраном и камерой.

Устройство получило поворотный дисплей с разрешением FullHD, на который будут выводиться ответы «Алисы», а также другая информация. Также оно оснащено камерой, микрофонами и модулем Zigbee для управления умным домом без подключения к интернету. Аудиосистема «Станции Дуо Макс» состоит из нескольких динамиков и сабвуфера.

Прием предзаказов на «Станцию Дуо Макс» начнется 28 ноября. Тогда же компания раскроет все характеристики устройства и объявит его стоимость.

Также во время мероприятия начались продажи другой новой колонки компании — «Станция Миди». Она получила три динамика общей мощностью 24 ватта и монохромный LED-дисплей, который может показывать время, погоду и другую базовую информацию. Цена устройства составляет 15 тысяч рублей.

В сентябре «Яндекс» и Xiaomi совместно выпустили «Умный дисплей». Девайс имеет 10,1-дюймовый экран и стереосистему мощностью 6 ватт. Его цена составляет 22 тысячи рублей.